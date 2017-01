Doodrijdster van vrouw met rollator mag naar huis: "Ik had hoofdpijn, misschien heb ik haar daarom niet gezien"

KEN STANDAERT & MARCO MARIOTTI

De 20-jarige automobiliste die maandag een 91-jarige vrouw met rollator doodreed in Bree, mag vandaag naar huis met een enkelband. "Ze blijft aangehouden, maar heeft huisarrest met elektronisch toezicht", bevestigt het parket.

De advocaat van C.C. zegt dat zijn cliënte beseft dat ze "een verkeerde reflex had door niet te stoppen". Aan het gerecht verklaarde de vrouw uit Peer dat ze het slachtoffer niet zag op de oversteekplaats, omdat ze "misschien verstrooid was, te verzonken in gedachten, óf last had van buik- en hoofdpijn". De jonge vrouw hield ook bij de onderzoeksrechter vol dat ze de bejaarde "echt niet gezien had" toen ze na het werk naar huis reed.



"Ze heeft natuurlijk wel de klap gehoord en gevoeld", vertelt haar advocaat Bart Vosters. "Maar ze heeft verteld dat ze in paniek geslagen is. Onnodig, want ze was met alles in orde." Zo bleken alle papieren van de Opel van C.'s vader helemaal correct, had de jonge vrouw nooit eerder problemen met de politie en was ze niet aan het gsm'en of onder invloed van alcohol of drugs. "Achteraf beseft ze natuurlijk dat ze had moeten stoppen, maar ze heeft een verkeerde reflex gehad", aldus Vosters.



Na de aanrijding reed C.C. naar eigen zeggen in shock naar huis. Haar ouders ontdekten na haar thuiskomst de schade aan de wagen, maar ook zij verwittigden de politie - die vier uur na het ongeval aan de deur stond - niet. "C. was totaal over haar toeren. Natuurlijk hebben haar ouders vragen gesteld over wat er met hun auto gebeurd was, maar voor ze echt wisten wat er aan de hand was, was de politie er al."



