Doodrijdster van vrouw met rollator mag vandaag naar huis: "Ik had hoofdpijn, misschien heb ik haar daarom niet gezien"

De 20-jarige automobiliste die maandag een 91-jarige vrouw met rollator doodreed in Bree, mag vandaag naar huis met een enkelband. "Ze blijft aangehouden, maar heeft huisarrest met elektronisch toezicht", bevestigt het parket.

© Marco Mariotti.

De advocaat van C.C. zegt dat zijn cliënte beseft dat ze "een verkeerde reflex had door niet te stoppen". Aan het gerecht verklaarde de vrouw uit Peer dat ze het slachtoffer niet zag op de oversteekplaats, omdat ze "misschien verstrooid was, te verzonken in gedachten, óf last had van buik- en hoofdpijn".



