Inwoners van drie Luxemburgse gemeenten moeten waterverbruik beperken wegens tekort

3/01/17 - 20u26 Bron: Belga

In de Luxemburgse gemeente Tellin, nabij Rochefort, moeten inwoners voortaan het waterverbruik beperken vanwege een tekort dat te wijten is aan de weinige neerslag. Net zoals andere Luxemburgse gemeentes beheert Tellin het eigen waternet. De dinsdag door de burgemeester genomen besluit verbiedt het gebruik van het gemeentewater "voor andere doelen dan huishoudelijke (voeding, sanitair)". De inwoners wordt aangeraden een douche in plaats van een bad te nemen, en het wassen van auto's is verboden. In Libramont-Chevigny geldt al sinds december een oproep om het verbruik te matigen, net zoals de bevolking van het dorp Rossignol (Tintigny).