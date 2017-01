Veertig maanden cel voor verkrachting in appartement

Door: redactie

3/01/17 - 19u53 Bron: Belga

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 42-jarige Pool veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van veertig maanden wegens verkrachting. De man vergreep zich aan een vrouw uit zijn kennissenkring op haar appartement in Leuven.

Slawomir S. uit Leuven had het slachtoffer al diverse avances gemaakt, maar de nu 55-jarige Poolse vrouw wees hem telkens af. Onder invloed van alcohol drong hij op 25 oktober 2015 haar appartement aan de Naamsestraat in Leuven binnen. De man beukte de deur in en verweet de vrouw dat ze verantwoordelijk was voor de dood van haar echtgenoot.



Het kwam tot een heftige discussie. Die ontaardde in slagen en later in verkrachting. Een vriendin van het slachtoffer alarmeerde de hulpdiensten. Die troffen de vrouw bebloed aan. Ze vertoonde ook een wonde boven de wenkbrauw.



Volgens S. was er sprake van seks met wederzijdse toestemming. Maar daar hechtte de rechtbank geen geloof aan. De Poolse man, die afwezig bleef op de zitting, werd voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 5.080 euro toegewezen.