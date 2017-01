Nederlands drugslabo opgerold in boerderij in Putte

Door: redactie

3/01/17 - 19u33 Bron: Belga

In Putte bij Mechelen is eind december een drugslabo opgerold. Dat zegt de regionale televisiezender RTV en de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen bevestigt het nieuws.

Het lab werd aangetroffen bij een huiszoeking in een afgelegen boerderij, in het kader van een lopend onderzoek naar een bende die vanuit Nederland opereerde. Er werden intussen ook al vier verdachten aangehouden, volgens het parket allemaal personen van Nederlandse afkomst.



In het labo zouden voornamelijk amfetamines geproduceerd geweest zijn. Of er bij de inval ook effectief drugs in beslag genomen werden, wil het parket voorlopig niet kwijt. Het onderzoek naar de bende is nog aan de gang en wordt verder gevoerd door de federale gerechtelijke politie van Antwerpen, onder leiding van de Mechelse onderzoeksrechter.