Recordjaar voor luchthaven Antwerpen met 276.000 passagiers

3/01/17

De luchthaven van Antwerpen heeft vorig jaar 276.311 reizigers over de vloer gekregen. Dat is een kwart meer dan in 2015 en een nieuw record, zo meldt de luchthaven. Topman Marcel Buelens hoopt voor 2017 meer dan 300.000 passagiers te verwelkomen.

Het record voor 2016 is onder meer het gevolg van 440 extra vluchten die Antwerpen te verwerken kreeg na de aanslagen op Brussels Airport In 2015 ontving de regionale luchthaven 221.153 passagiers. Het vorige passagiersrecord dateerde van 2001, met 273.208 passagiers. Topmaand in 2016 was april, toen 33.576 passagiers werden vervoerd. De topbestemming was Alicante, via luchtvaartmaatschappij TUI.



Het record voor 2016 is onder meer het gevolg van 440 extra vluchten die Antwerpen te verwerken kreeg na de aanslagen op Brussels Airport. Die leverden in de maanden maart en april zo'n 20.000 extra passagiers op. Ook TUI en CityJet, de twee maatschappijen die actief zijn op de luchthaven, kenden een groei - goed voor de overige extra passagiers.



Aan de andere kant laat het faillissement van VLM Airlines zich voelen, met sinds juni "maandelijks een lichte terugval" in de totale passagiersaantallen tegenover 2015.



De luchthaven, die 69 personen tewerkstelt, voegt nog toe dat er vorig jaar 8,6 procent minder vliegbewegingen waren dan in 2015, onder meer door het VLM-faillissement, minder trainingsvluchten en de hogere bezettingsgraad van de TUI-vliegtuigen.

