Geen bewaking meer langs parkings E40: "Niet langer nodig na ontruiming jungle Calais"

Door: redactie

3/01/17 - 19u52 Bron: vtmnieuws.be

Sinds eergisteren worden de parkeerterreinen langs de E40 niet meer bewaakt. Transportfirma's zijn nu bang dat ze opnieuw problemen gaan krijgen met asielzoekers die in hun trucks zullen proberen klimmen om zo Engeland binnen te raken.



"De privébewaking was sowieso tijdelijk", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Nu het vluchtelingenkamp in Calais ontruimd is, zijn de extra controles niet meer nodig.