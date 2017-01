Vermoorde vrouw die in brand werd gestoken, had opvallende teennagels

Hans Verbeke

3/01/17 - 19u15 Bron: eigen berichtgeving

© rv.

Geluwe In de hoop het lichaam te identificeren van de vermoorde vrouw die langs de Beselarestraat in Geluwe gedumpt werd en vervolgens in brand gestoken, laat de onderzoeksrechter in Ieper een opsporingsbericht verspreiden.

Het stoffelijk overschot werd op oudejaarsdag gevonden door de politie na een tip van een jager uit Waregem. Die had daags voordien tijdens een jachtpartijtje met vrienden in de gracht iets opgemerkt waarvan hij dacht dat het om een kadaver van een dier ging. Maar omdat de man nadien aan het twijfelen ging, belde hij zaterdagmorgen dan toch de politie.