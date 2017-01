Alexander Haezebrouck.

3/01/17 - 17u39 Bron: eigen berichtgeving

Waregem Langs de Brabantstraat in Waregem is een huis onbewoonbaar nadat vanmorgen een Land Cruiser uit de bocht vloog door het gladde wegdek. De auto belandde in de woonkamer van het huis.