Brandweer bekogeld met stenen, flessen en vuurpijlen: oudejaarsnacht in Brussel toch niet zo rustig

Door: redactie

3/01/17 - 17u46 Bron: Belga

Iemand schiet een vuurpijl af naar de brandweerwagen. © RV.

"Oudejaarsnacht was niet erger dan andere jaren, maar verliep zeker niet 'rustig' zoals in diverse media gemeld werd." Dat valt te horen bij de Brusselse brandweer. Er kwamen meldingen binnen van brandstichtingen in vuilnisbakken en voertuigen, maar er waren ook incidenten waarbij de brandweer bekogeld werd met stenen, flessen en vuurpijlen.

In de politiezone Brussel-Zuid (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis) werden in de nacht van 31 december op 1 januari vijf wagens in brand gestoken, verspreid over de drie gemeenten. Drie andere wagens liepen schade op. De politie kon wel vier verdachten oppakken. Drie van hen werden gearresteerd voor het in brand steken van een vuilnisbak, de vierde is een minderjarige die brand zou hebben gesticht aan een voertuig. Hij werd voorgeleid bij de jeugdrechter. Ook in de politiezone Brussel West (Jette, Ganshoren, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem) werd er brand gesticht, aan metrostation Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek gingen een auto en een scooter in de vlammen op. Toen de brandweer ter plaatse kwam, werd ze omsingeld door een dertigtal jongeren. Ze kropen op de brandweerwagen, gooiden met stenen en probeerden zelfs een vuurpijl aan te steken. Bij een tweede interventie in de Vierwindenstraat werd de brandweer opnieuw bekogeld met stenen. In dezelfde politiezone werden bovendien vuilnisbakken en vuilniscontainers in lichterlaaie gezet en werd ook de politie bekogeld met stenen. Verdachten konden er niet geïdentificeerd worden. In de politiezone Brussel-Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) werden ten slotte één auto en een bushalte in brand gestoken.

Incidenten

"We willen niet dramatiseren over wat er gebeurd is, maar erover zwijgen is ook geen oplossing", zegt brandweerkapitein Karel Lambert. Met 650 interventies, tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends - waaronder 90 brandinterventies - was het dus zeker geen 'rustige' nacht. Dat is een foute voorstelling. Het aantal tussenkomsten ligt niet hoger dan andere jaren, maar het is wel dubbel zoveel dan op andere dagen."



In ongeveer een 300-tal gevallen moest er een ziekenwagen uitrukken. "Verder ging het om de gewone interventies voor gaslekken, waterlekken en dergelijke meer", zegt Lambert.



De brandweerkapitein geeft ook toe dat de Brusselse brandweer bij verschillende interventies bekogeld werd, onder meer met vuurpijlen. "In sommige gevallen zijn het waarschijnlijk mensen in feeststemming die niet verder nadenken, of gaat het om stoerdoenerij, maar het gebeurt meer dan eens dat zo'n vuurpijl een brandweerwagen raakt."



Ook brandweerlui worden soms het doelwit van vuurpijlen of stenen, zoals tijdens oudejaarsnacht nog gebeurde, en dat is een brug te ver voor de Brusselse brandweer. "Enkele jaren geleden is al een collega gewond geraakt toen hij bekogeld werd en een voetzoeker vlak naast hem ontplofte", zegt kapitein Lambert. "De man liep permanente gehoorschade op. Het is ook frustrerend dat wij bekogeld worden terwijl we enkel tussenbeide komen om de mensen te helpen."



Geen polemiek

Kapitein Lambert legt er wel de nadruk op dat hij en zijn manschappen de zaken niet willen dramatiseren en geen polemiek willen voeren. "We moeten onderzoeken waarom die mensen dat doen, of het een probleem met maatschappelijke wortels is, maar daarvoor moeten we er wel over kunnen spreken en moeten we niet doen alsof dit niet gebeurt."