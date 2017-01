Brandweer Brussel: "Oudejaarsnacht niet erger dan andere jaren, maar ook niet rustig"

Door: redactie

3/01/17 - 17u46 Bron: Belga

De Brusselse brandweer zegt bekogeld te zijn geweest met vuurpijlen in de nacht van oud naar nieuw. © Marc Baert.

"Oudejaarsnacht was niet erger dan andere jaren, maar verliep zeker niet 'rustig' zoals in diverse media gemeld werd." Dat valt te horen bij de Brusselse brandweer. Er kwamen meldingen binnen van brandstichtingen in vuilnisbakken en voertuigen, maar er waren ook incidenten waarbij de brandweer bekogeld werd met stenen, flessen en vuurpijlen.

Het is frustrerend dat wij bekogeld worden terwijl we enkel tussenbeide komen om de mensen te helpen Kapitein Karel Lambert "We willen niet dramatiseren over wat er gebeurd is in de nacht van 31 december op 1 januari, maar erover zwijgen is ook geen oplossing", zegt brandweerkapitein Karel Lambert. Met 650 interventies, tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends - waaronder 90 brandinterventies - was het dus zeker geen 'rustige' nacht. Dat is een foute voorstelling. Het aantal tussenkomsten ligt niet hoger dan andere jaren, maar het is wel dubbel zoveel dan op andere dagen."



De brandweerkapitein laat ook weten dat de Brusselse brandweer bij verschillende interventies bekogeld werd, onder meer met vuurpijlen. "In sommige gevallen zijn het waarschijnlijk mensen in feeststemming die niet verder nadenken, of gaat het om stoerdoenerij, maar het gebeurt meer dan eens dat zo'n vuurpijl een brandweerwagen raakt."



Ook brandweerlui worden soms het doelwit van vuurpijlen of stenen, en dat is een brug te ver voor de Brusselse brandweer. "Enkele jaren geleden is al een collega gewond geraakt toen hij bekogeld werd", zegt kapitein Lambert. "Het is ook frustrerend dat wij bekogeld worden terwijl we enkel tussenbeide komen om de mensen te helpen."



Kapitein Lambert legt er wel de nadruk op dat het niet de bedoeling is een polemiek te voeren. "We moeten onderzoeken waarom die mensen dat doen, maar daarvoor moeten we er wel kunnen over spreken." Lees ook Oudejaar verloopt probleemloos in Brussel