Jongetje dat uren in de kou op balkon stond buiten levensgevaar

Door: redactie

3/01/17 - 16u32 Bron: Belga

© thinkstock.

De zesjarige jongen die vorige week maandag uren in de kou op een balkon moest staan in Sint-Joost-ten-Node verkeert niet langer in levensgevaar. Dat meldt het Brusselse parket. De jongen was maandagavond in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en vocht al die tijd voor zijn leven. Zijn moeder en stiefvader werden door de onderzoeksrechter aangehouden en in verdenking gesteld van het folteren van minderjarigen door hun ouders of een persoon die gezag over hen heeft.