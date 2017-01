Zeventiger krijgt twaalf maanden met uitstel na verkrachting en aanranding bejaarde (90) in Tienen

Door: redactie

Gerecht Een 79-jarige man uit Landen werd door de Leuvense strafrechter veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel over drie jaar voor de verkrachting en aanranding van een 91-jarige dementerende vrouw in rusthuis Oase in Tienen op 2 september 2015.

Hij kreeg het uitstel op voorwaarde dat hij geen nieuwe feiten pleegde, een contactverbod met het slachtoffer naleefde en dat hij geen rusthuizen meer zou betreden. Enkel in familiaal verband voorzag de rechter hierop een uitzondering.



Verder werd hij nog vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet. De zeventiger stond trouwens al eerder gekend voor zedenfeiten en werd hiervoor al twee keer geïnterneerd, namelijk in 1966 en 1974.



"Mijn cliënt was niet aanwezig bij het voorlezen van het vonnis omdat zijn vrouw momenteel in het ziekenhuis ligt. Ze was ten val gekomen. Ik had ervoor gevreesd dat hij achttien maanden cel met uitstel zou krijgen. Ik ben niet ontevreden met twaalf maanden cel met uitstel. De cel is geen plaats voor deze man", reageert raadsman van de zeventiger, Nico Matthijs. (SVDL)