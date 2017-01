"Meegesleurd door golf van twee meter toen ik Tybo wou helpen": vader die surfer wou redden, stelt het goed

Mathias Mariën

blankenberge De surfer en zijn vader die gisteren door de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst uit het ijskoude zeewater van Blankenberge werden gered stellen, het goed. "Ik werd meegesleurd in het water door een golf van twee meter hoog toen ik Tybo wou helpen", zegt papa Jan, die de nacht in het ziekenhuis doorbracht.

Een 16-jarige surfer, met jarenlange ervaring, raakte even voor 17 uur in de problemen toen hij werd meegesleurd door de stroming en vast raakte met zijn surfplank onder het Oosterstaketsel.

© Marc De Roeck.

Papa Jan (47) wou zijn zoon te hulp schieten, maar een golf van twee meter hoog sleurde hem mee het ijskoude water in. "Minutenlang hebben we ons vastgehouden. Om ons in veiligheid te brengen moesten we een stukje zwemmen naar de havengeul. De stroming was daar veel rustiger. Papa durfde echter niet meteen, waardoor we daar vast zaten", getuigt surfer Tybo.