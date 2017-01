Minder woninginbraken en autodiefstallen, wel meer steekpartijen in 2016

Door: redactie

3/01/17 - 16u25 Bron: Belga

Het aantal woninginbraken daalde van 18.110 tijdens het eerste kwartaal van 2015 naar 15.393 in de eerste helft van 2016. © anp.

Het aantal geregistreerde misdrijven is nog nooit zo laag geweest. Dat blijkt uit statistieken die de politie vrijgegeven heeft. In het eerste kwartaal van vorig jaar werden 211.713 criminele feiten geregistreerd, in 2015 waren dat er 222.790, toen ook al het laagste niveau ooit. De cijfers zitten sinds 2011 in dalende lijn.