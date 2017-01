Exact een jaar na warme oproep: zieke Thor kreeg al 8.500 kaartjes

Door: Fien Tondeleir

3/01/17 - 16u02 Bron: Eigen berichtgeving

Thor krijgt hulp van zijn zus en broer bij het bekijken van alle wenskaarten. © Photo News.

overmere 8.500 en de teller staat niet stil. Exact een jaar na een oproep in deze krant krijgt Thor Braeckman (4) uit het Oost-Vlaamse Overmere nog dagelijks wenskaartjes in de brievenbus. De jongen, morgen wordt hij vijf, lijdt aan een zeldzame genetische hersenafwijking. Troost vindt hij enkel wanneer hij in z'n bakken met kaartjes kan grabbelen. "Het is zo bijzonder, Thor staat blijkbaar bij nog heel wat mensen in de agenda", vertelt mama Nancy De Boever.

Het is zo bijzonder, Thor staat blijkbaar bij nog heel wat mensen in de agenda Mama Nancy De Boever Post versturen, het lijkt echt niet meer van deze tijd. Toch blijft het bijzonder druk voor de postbode die het huis van de kleine Thor op zijn ronde heeft. Dagelijks vallen er nog tientallen kaartjes in de bus. Deze week zijn dat vooral nieuwjaarskaartjes en, omdat het morgen één groot feest wordt, weer heel wat verjaardagskaartjes.



"Maar ook op Pasen zijn ze er, of met Valentijn, of gewoon in de zomer: zelfs zonder oproep krijgen we het hele jaar door kaartjes. Vanaf november en december ging dat aantal weer de hoogte in: we hebben er opnieuw honderden bij. We zijn intussen gestopt met tellen, het is niet meer bij te houden", vertelt mama Nancy.



Het gezin staat erop dat elke afzender die zijn of haar adres heeft achtergelaten, een persoonlijk bedankje terugkrijgt. De vele mooie worden doen het gezin immers bijzonder veel deugd, want goed nieuws hebben ze de laatste weken niet gekregen. Elke maand een andere bak vol kaartjes. Het houdt Thor bezig. © RV.