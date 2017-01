Verdachte (20) dodelijk vluchtmisdrijf mag naar huis met enkelband

Door: redactie

Bree De onderzoeksrechter in Tongeren heeft vandaag beslist de 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Bree vrij te laten met een enkelband. De jonge vrouw mag het huis niet verlaten. Vrijdag moet ze voor de raadkamer verschijnen.

Ter hoogte van het woonzorgcentrum Gerkenberg aan de Meeuwerkiezel in Bree werd gisteren rond 16 uur een 91-jarige bewoonster met haar rollator aangereden aan een oversteekplaats. Ze overleefde de klap niet.



Het aanrijdende voertuig, volgens getuigen mogelijk een grijze of blauwe Opel, nam na het ongeval de vlucht. Het voertuig werd bij het ongeval beschadigd aan de voorruit. Ook bleven er enkele brokstukken achter op de plaats van de aanrijding.



Maandagavond al kon de politie een 20-jarige vrouw uit Peer arresteren en meenemen voor verhoor. Bij haar woning kon het voertuig worden aangetroffen met sporen van schade. Vandaag besliste het parket van Limburg om haar bij de onderzoeksrechter voor te leiden.



Door de beslissing van de onderzoeksrechter wordt de voorhechtenis met een enkelband uitgeoefend. Het gaat om een alternatieve manier van uitvoering, waarbij ze de woning niet mag verlaten. Ze moet komende vrijdag wel voor de raadkamer verschijnen.



Niet geïntoxiceerd

De vrouw zou na de klap in een paniekreactie naar huis zijn gevlucht. Ze ontkent de feiten niet. Er is geen sprake van intoxicatie. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Ze riskeert een celstraf van 3 maanden tot 5 jaar en een geldboete tot 12.000 euro. Een politierechter kan verder beslissen om haar rijbewijs voor een langere periode in te trekken.