Mensen weigeren eten voedselbank

Door: redactie

3/01/17 - 13u58 Bron: vtmnieuws.be - Het Laatste Nieuws

video Een voedselbank in Mechelen gaat ermee stoppen omdat meer en meer mensen eten weigeren of het zelfs gewoon weggooien. Veel mensen, ook mensen die het financieel moeilijk hebben, worden kieskeuriger.

De vrijwilligers van S.O.S Hulpbetoon in Mechelen voorzien wekelijks 95 gezinnen van voedselpakketten maar hebben het moeilijk met het gedrag van de bezoekers. Daarom zullen ze er in december, na 35 jaar, mee stoppen. Hun inspanningen worden minder gewaardeerd, zeggen ze.



Veel gezinnen die hulp krijgen van S.O.S Hulpbetoon zijn de Belgische keuken niet gewoon en laten bepaalde producten daarom staan. In de toekomst kunnen de 95 gezinnen terecht bij twee andere voedselbanken in Mechelen. In 2015 klopten ruim 138.000 mensen aan bij één van de 629 voedselbanken in België.