Vader Belgisch slachtoffer reageert op haatberichten: "Wij zijn stuk van dit land, ik laat mijn zoon hier begraven"

3/01/17 - 13u06 Bron: VRT

Aanslag Istanboel Houthalenaar Ali Akyil verloor zijn zoon Kerim (21) bij de aanslag in de Turkse nachtclub Reina in Istanboel. Aan de VRT reageert hij op de vele racistische boodschappen die in de nasleep verschenen op de sociale media.