Jambon: "Haatspuiers op sociale media zullen aangepakt worden"

Door: redactie

3/01/17 - 18u47 Bron: VRT

Aanslag Istanboel Wie naar aanleiding van de dood van een Turkse Belg bij de aanslag in Istanboel haatberichten postte op sociale media, zal daarvoor gestraft worden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gezegd aan de VRT.

"Geen plaats voor haat op Facebook"

Een woordvoerster van Facebook heeft intussen laten weten dat er geen plaats is voor haat op het sociale netwerk. In de strijd tegen haat op Facebook en het bevorderen van zogenaamde 'counter speech' werkt het bedrijf nauw samen met experts zoals Unia, reageert de woordvoerster.



"Ons doel is een veilige online community te creëren, zodat mensen zich vrij kunnen uiten. We hebben een set van richtlijnen - zeg maar spelregels - die zijn ontworpen om mensen te stimuleren om op verantwoorde wijze zaken te delen op Facebook. Die stellen duidelijk dat we geen inhoud tolereren die geweld of haat uitdraagt op basis van bijvoorbeeld nationaliteit, etniciteit en religie", klinkt het bij Facebook.



"Als iemand haatdragende uitspraken op Facebook rapporteert, dan bekijken we die melding en verwijderen we de content als die inderdaad onze communityrichtlijnen schendt. Onder haatdragende uitspraken valt content waarin mensen direct worden aangevallen op basis van bijvoorbeeld hun ras, etniciteit, nationaliteit of geloof. Als content aan ons wordt gerapporteerd, onderzoeken we of die in strijd is met onze richtlijnen en wanneer dit zo is, halen we die offline."



Vorig jaar opende Unia meer dan 365 dossiers over haat op het internet, of 10 procent meer dan een jaar eerder. Het centrum roept Facebook op om sneller haatdragende teksten te verwijderen.