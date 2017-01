Tiener (14) uit Diest sinds gisteren vermist

Door: Tom Van de Weyer

De politie van Diest en omgeving is op zoek naar de 14-jarige Anaïs Thielemans. Het meisje uit Diest werd gisteren voor het laatst gezien en is sindsdien spoorloos. Haar moeder trekt aan de alarmbel.

Haar moeder Patsy Meulemans plaatste vanochtend een oproep op Facebook die al meer dan 5.000 keer is gedeeld. Meulemans vraagt iedereen die informatie heeft om de politie te contacteren. De politiezone Demerdal DSZ is op de hoogte van de verdwijning. "Op dit ogenblik worden alle gangbare stappen doorlopen", zegt korpschef Jan Vanhauwere.



Het meisje werd voor het laatst gezien op de Kleinbaan in Schaffen. Anaïs droeg een blauwe jeans, zwarte schoenen van Adidas en een kakigroene jas. Wie informatie heeft, kan die doorgeven op het nummer 013/35.05.00.