Toon Verheijen

3/01/17 - 12u00 Bron: Eigen berichtgeving

© De Roeck.

De bewoonster van een appartement in de Emiel de Harvenstraat in Hoboken is vanmorgen gewond geraakt bij een keukenbrand. De vrouw liep brandwonden op. Een tweede persoon moest ook verzorgd worden omdat hij te veel rook had ingeademd. De oorzaak is niet bekend.