Uitbater sleept bewusteloze vrouw restaurant uit: Marthe (70) net niet onderkoeld op Nieuwjaar

Door: Jelle Houwen

3/01/17 - 10u26 Bron: Eigen berichtgeving

Oostende Een 70-jarige vrouw uit Oostende heeft een klacht ingediend tegen de eigenaar van een restaurant/bistro op de Zeedijk in Oostende. Hij zou de vrouw buiten zijn zaak in de vrieskou hebben gelegd op Nieuwjaarsnacht nadat de vrouw vermoedelijk door een val bewusteloos was geraakt. "Gelukkig werd ik snel gevonden door passanten, anders was ik zeker onderkoeld", zegt Marthe Willems (70).

Wat er die bewuste Nieuwjaarsnacht precies gebeurde in de zaak op de Zeedijk weet Marthe zelf eigenlijk ook niet goed. "Ik weet wel dat ik samen met een vriendin naar het vuurwerk was gaan kijken en dat we rond 00.30 uur nog iets wilden drinken", zegt ze. "Veel zaken waren al dicht maar die bewuste zaak was nog open. Eigenlijk wou ik niet gaan, want ik wist dat die man een alcoholprobleem heeft en dan vaak agressief is. Maar mijn vriendin wou toch per se naar binnen. Het verliep zelfs nog goed. Eigenlijk ging de zaak sluiten maar eigenaar M. vroeg me zelf binnen om ons een glas cava te trakteren. Gratis dus. Maar plots dook hij toch op met de rekening en ontstond er heibel. Wat er nadien gebeurde, weet ik niet; maar ik raakte bewusteloos. Misschien door een val of door iets anders, ik weet het niet."



Kleedje

In ieder geval belandde de vrouw daarna bewusteloos op straat, in haar kleedje en bij een temperatuur van -2 graden. Gelukkig passeerden kort nadien J. uit Deinze en zijn vrienden. Ze troffen de vrouw aan en bedekten haar met jassen omdat ze niet zou onderkoelen. Ze zagen daarna nog hoe de woeste en stomdronken eigenaar de vriendin van de vrouw naar buiten sleepte. Hetzelfde had hij even daarvoor al gedaan met Marthe. Hij sleepte de bewusteloze vrouw aan het been naar buiten.



J. en zijn vrienden vroegen de eigenaar om hulp, maar die sloot boos zijn deuren. Een ambulance bracht Marthe even later naar het ziekenhuis. Ze klaagde over pijn aan haar bekken, maar ze liep gelukkig geen breuken op. De vrouw heeft bij de politie klacht ingediend wegens slagen en verwondingen.



J. uit Deinze deed hetzelfde, ook wegen schuldig verzuim van de restauranteigenaar. Hij postte nadien zijn verhaal op Facebook waardoor nu een storm van protest opsteekt tegen de eigenaar en zijn zaak. De man reageerde nog niet op het voorval.