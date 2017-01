Vijftigtal mensen betoogt voor start asbestproces tegen Eternit

Door: redactie

3/01/17 - 09u50

© Marc Baert.

Een vijftigtal mensen heeft vanochtend betoogd voor het Brusselse justitiepaleis op het Poelaertplein. Daar gaan zo meteen voor het hof van beroep de debatten van start in het proces tegen Eternit. Het bedrijf werd in 2011 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 250.000 euro aan de familie van Françoise Jonckheere. De vrouw overleed in 2000 aan longvlieskanker, veroorzaakt door de inademing van asbest.

Françoise Jonckheere. © photo news.

Volgens de rechtbank van eerste aanleg ging Eternit in de fout door asbest te blijven gebruiken en door de gevaren van het mineraal te minimaliseren, hoewel bekend was dat het longvlieskanker en asbestose kon veroorzaken. Eternit ging in beroep tegen die veroordeling.



De echtgenoot van Françoise Jonckheere werkte zijn hele leven voor Eternit in Kapelle-op-den-Bos, waar het gezin ook woonde, en overleed in 1987 aan longvlieskanker. Toen Françoise in 2000 dezelfde ziekte kreeg, besloot ze Eternit te dagvaarden. Enkele maanden later overleed ze, maar haar vijf zonen zetten het geding verder. Twee van hen bezweken in 2003 en 2009 aan dezelfde vorm van kanker.



Gevaren

"Eternit heeft jarenlang gelogen over de gevaren van asbest en heeft nadien een doofpotoperatie op poten gezet", zegt Eric Jonckheere, zoon van Françoise. "Mensen die ziek werden, kregen een vergoeding, zolang ze maar geen proces begonnen. Asbestslachtoffers die een beroep wilden doen op het Asbestfonds, moesten afzien van gerechtelijke stappen. Ook mijn moeder kreeg een dergelijke vergoeding aangeboden van de CEO van Eternit, maar ze weigerde dat resoluut. Ze had gelijk, er moet een einde komen aan die omerta."