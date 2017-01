Jonge vrouw (18) en baby na vier dagen veilig terug thuis

Door: redactie

3/01/17 - 06u36

© Child Focus.

Vier dagen nadat de 18-jarige Niky Soete en haar drie maanden oude baby Meryem verdwenen in Oostduinkerke, zijn de jonge vrouw en haar kind veilig terug thuis. De vrouw liet al die tijd enkel via een Facebookberichtje van zich horen. Vrijdag was ze uit de woning van haar vriend vertrokken met hun dochtertje. De vrouw woont officieel nog bij haar ouders Dominique Soete en Gisele Dejongh in Nieuwpoort.

Zij waren doodongerust en deden een emotionele oproep. "We hebben écht geen idee waarom Niky vertrokken is", zegt papa Dominique. "Vorige week vierden we nog Kerstmis bij haar en haar vriend. We aten, dronken en lachten. Alles leek normaal."



Gisteravond om 19 uur vond de politie Niky uiteindelijk terug, allicht bij een vriendin. "We zijn blij dat ze terug is. We weten nog niet waarom ze weg was en waar ze was, maar dat komt wel met de tijd. Het belangrijkste is dat ze veilig is", besluit Dominique.