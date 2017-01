Vrouw maakt opname van eigen verkrachting

ANNICK GROBBEN & ALEXANDER HAEZEBROUCK

3/01/17 - 05u00

De vrouw wilde niet herkenbaar op de foto. © Henk Deleu.

Welgeteld 145 keer had ze 'nee' geroepen, toch werd een 31-jarige vrouw uit Ingelmunster verkracht door haar 34-jarige ex-partner. De man van Nigeriaanse afkomst is gisteren veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel. Hij moet ook verplicht in therapie. "Hopelijk leert hij daar dat een vrouw die nee roept, ook nee bedoelt."

Vijftien maanden cel met uitstel, ontzetting uit zijn burgerrechten gedurende vijf jaar, 2.750 euro schadevergoeding aan het slachtoffer én het verplicht volgen van therapieën. Dat is de straf die de rechtbank van Kortrijk gisteren oplegde aan een man van Nigeriaanse afkomst voor de verkrachting van zijn ex-vriendin, een 31-jarige vrouw uit Ingelmunster die ook de moeder is van hun dochtertje (3).



Zinvol

"Ik kan me vinden in het vonnis", zegt de vrouw, die anoniem over de horror getuigt. "Sowieso komt het bijna nooit voor dat een verkrachter lang achter de tralies vliegt. En wat is dan het nut van een korte, effectieve celstraf? Komt zo'n man daar beter uit? Ik vrees van niet. Nu moet mijn ex therapieën volgen. Dat lijkt mij veel zinvoller. Hopelijk brengen ze hem inzichten bij. En leert hij iets te doen aan zijn gedrag. Leert hij dat je een vrouw die géén seks wil, met rust laat."



Duidelijk

En duidelijker had ze zelf niet kunnen zijn om aan te geven dat haar ex van haar lijf moest blijven. Toen hij haar begin februari vorig jaar in haar woning verkrachtte, heeft ze welgeteld 145 keer geroepen dat hij ermee moest ophouden. Dat blijkt uit de geluidsopname die ze zelf met haar gsm had gemaakt. Op de tape staat te horen dat ze 49 keer 'no!' uitschreeuwt, 47 keer 'stop it!' en nog eens 49 keer 'get off me!'.



Lees de hele getuigenis van de vrouw over de vreselijke avond dat haar ex haar verkrachtte in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.