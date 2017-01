141 km stilstand, elke dag opnieuw

STEVEN SWINNEN

Beeld het u in: één lange rij stilstaande wagens van Oostende tot Leuven. 141 kilometer, zoveel file stond er vorig jaar elke werkdag opnieuw op de Vlaamse snelwegen. Dat cijfer was nooit eerder zo hoog. De heldentocht in de file wordt steeds lastiger. Die weinig opbeurende boodschap bracht het Vlaams Verkeerscentrum gisteren.

In vergelijking met 2015 kwam er vorig jaar 5 kilometer file per werkdag bij (+3,7%), ten opzichte van 2012 zelfs 19 kilometer (+15,6%). De 'filezwaarte' - waarin ook de duurtijd van het aanschuiven zit vervat - piekte vorig jaar eveneens. In vijf jaar tijd was er zelfs een stijging met 40%. De files zijn dus niet alleen langer geworden, maar ook hardnekkiger, ze lossen veel minder snel op. De opstoppingen groeien het snelst aan in de regio rond Antwerpen.



Bittere pil

Deze evolutie is niet alleen een bittere pil voor wie dagelijks bumper-aan-bumper staat, het kost onze economie ook handenvol geld. Werkgeversorganisatie Voka becijferde dat Vlaanderen vorig jaar tot 250 miljoen euro misliep door verspilde werkuren en vertraagd transport. En de ellende dreigt alleen maar toe te nemen. "Veertig jaar geleden zagen we dit al aankomen, maar er is nooit deftig geïnvesteerd in nieuwe wegen, beter onderhoud en een uitbreiding van het openbaar vervoer", zegt Danny Smagghe van Touring. "Er zijn nu budgetten voor knooppunten in Antwerpen en Brussel, maar daarop is het nog jaren wachten. Zodra die werkzaamheden beginnen, zorg je ook weer voor méér file."



Toch één lichtpuntje. De toegenomen files zijn ook een beetje goed nieuws. "Het wijst er immers op dat onze economie weer aantrekt", klinkt het bij Voka.



