Doodrijder Saar kwam er met bijzonder lichte straf vanaf: beroep aangetekend

Door: Redactie, Hans Verbeke

2/01/17 - 20u11 Bron: Belga, Eigen berichtgeving

© Henk Deleu.

Het proces rond het dodelijk ongeval in Gits, waarbij Saar Gevaert om het leven kwam, moet opnieuw worden gedaan. Er wordt beroep aangetekend, bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De aanrijder kreeg een effectief rijverbod, maar de gevangenisstraf werd hem volledig met uitstel verleend.

Op 17 december 2015 werd Saar van de weg gemaaid toen ze omstreeks 18 uur met haar fiets op weg was naar huis. Toen ze de Bruggesteenweg wilde oversteken, werd ze gegrepen door een auto. Aanrijder Miguel V. reed door, maar gaf zich omstreeks middernacht aan bij de politie. In de loop van de avond bezweek Saar in het ziekenhuis aan haar verwondingen.



V. had gedronken. Bovendien was zijn wagen gekeurd, ingeschreven noch verzekerd. De dertiger werd in 2006 al veroordeeld voor vluchtmisdrijf. Toen reed hij door na een ongeval met stoffelijke schade.



Naast 43 maanden rijverbod kreeg hij 2,5 jaar cel, gekoppeld aan probatie-voorwaarden. De ouders van de verongelukte tiener stelden meteen duidelijk dat die straf voor hen te licht was. Buiten de zittingszaal laaiden de emoties hoog op, toen het tot de familie van Saar doordrong dat er een toch wel mild vonnis was geveld. Ongeloof evolueerde al snel naar boosheid. De mama van Saar liet haar tranen de vrije loop. "Dit kan toch niet waar zijn?", snikte ze. "Is Saar daarvoor gestorven?" "Hier zal de aanrijder niets uit leren. In onze ogen is dit zelfs geen straf", klonk het nog. Ook het parket legt zich niet neer bij de veroordeling en tekent dus beroep aan.