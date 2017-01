Inferno in Switel-hotel 22 jaar geleden: vrouw waakte week lang naast verkeerde man

Door: redactie

video Het VTM-programma Lotgenoten blikt vanavond terug op de zware brand in het Switel-hotel in Antwerpen, 22 jaar geleden. In de nacht van oud op nieuw vielen toen 15 doden en 164 gewonden. In het programma getuigt onder meer Jeannine Van Steelandt, zij waakte naast het ziekenhuisbed van haar zwaargewonde man Willy. Althans, dat dacht ze, want na een week ontdekte men dat er een pijnlijke vergissing gebeurd was.