Vader die twee dochtertjes doodde en vervolgens woning in brand stak, aangehouden

gezinsdrama soumagne De vader die vorige vrijdag zijn twee dochters van 8 en 11 jaar om het leven bracht in Soumagne om nadien zelfmoord te proberen plegen, is vandaag onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat heeft het parket van Luik laten weten.

De vader zou eerst zijn twee kinderen gedood hebben, stak vervolgens de woning in brand en probeerde zichzelf van het leven te beroven door zijn aders door te snijden.



Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu aan de beterhand. Hij is aangehouden voor dubbele moord en brandstichting in een bewoond pand.



De hulpdiensten werden vorige vrijdag opgeroepen voor een brand in de rue Rosa Luxembourg in Soumagne. Op de eerste verdieping trof de brandweer de levenloze lichamen van de twee meisjes aan. Het werd redelijk snel duidelijk dat de kinderen niet door de brand waren omgekomen.



