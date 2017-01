92-jarige vrouw met rollator doodgereden, chauffeur pleegt vluchtmisdrijf

Door: Marco Mariotti

2/01/17

Bree Deze namiddag is een 92-jarige vrouw doodgereden bij het oversteken aan de Meeuwerkiezel in Bree. Ze was met haar rollator op wandel en keerde net terug naar het woonzorgcentrum waar ze verbleef toen ze aan een oversteekplaats werd aangereden. De rollator werd 30 meter weggeslingerd en de dader reed weg.