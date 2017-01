Zo zetten Vlaamse ambtenaren het nieuwe jaar in

Door: redactie

2/01/17 - 18u14

© belga.

FOTO De ambtenaren van de Vlaamse overheid hebben zoals de traditie het wil het nieuwe jaar ingezet met het ambtenarenbal. Dat vindt traditioneel plaats op de eerste werkdag van het jaar. Dit jaar zakten zo'n 800 ambtenaren af naar de Brusselse Ancienne Belgique, voor het tweede jaar op rij een daling in het aantal aanwezigen. Volgens de organisatie ligt dat aan de terreurdreiging.

In de voorgaande jaren kwamen er jaarlijks zo'n 1.200 ambtenaren naar het bal. Sinds de verhoogde terreurdreiging eind 2015 neemt dat aantal af. Zowel in 2016 als 2017 zetten zo'n 800 ambtenaren het nieuwe werkjaar al feestend in.



"We zagen vorig jaar al dat mensen wegbleven vanwege de terreurdreiging, en dit jaar zet zich dat door", zegt Patrick Vanhopplinus van Kunst en Vrije Tijd (KVT), de personeelsvereniging van de Vlaamse overheid. "Het zijn vooral mensen die zelf in Brussel werken, die langskomen", vertelt Vanhopplinus.



Toch spreekt de organisatie van een geslaagde editie, want de ambiance zat erin en de zaal liep goed vol. Het feestje in de AB begon om 13.00 uur en loopt nog door tot 22.00 uur. Het is al de 48e keer dat het ambtenarenbal plaatsvond.