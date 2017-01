KBC schrapte rente op 6,22 miljard euro spaargeld

Door: redactie

2/01/17 - 17u45 Bron: Belga

© anp.

Op 6,22 miljard euro spaargeld bij KBC en CBC wordt sinds eind oktober geen rente meer betaald. Dat blijkt uit cijfers die de bank bezorgde naar aanleiding van de traditionele rondvraag over de sommen die eind 2016 op de gereglementeerde spaarboekjes stonden. KBC schrapte eind oktober de rente op spaargeld van bedrijven, maar communiceerde tot nu toe niet over hoeveel spaargeld het ging.

KBC en haar zusterbank CBC hadden eind vorig jaar 36,38 miljard euro op de gereglementeerde spaarrekeningen staan. Dat is een daling met 3,33 miljard euro of 8,3 procent tegenover een jaar eerder. Reden is dat KBC de spaarrekeningen van bedrijven en overheidsinstellingen in oktober omzette van gereglementeerd naar niet-gereglementeerd, waardoor de rente niet langer minimaal 0,11 procent moest bedragen.



In augustus zei KBC dat het maar om een kleine minderheid (3 procent) van de spaarrekeningen ging. Nu kleeft de bank er ook een exact bedrag op: het gaat om 6,22 miljard euro. Opvallend: volgens KBC zijn de getroffen klanten niet vertrokken. "Wellicht hebben ze het geld uit praktische overwegingen laten staan. Her en der is er wel geld naar andere producten gestroomd, maar het bleef binnen de bank", zegt een KBC-woordvoerder.



Mocht KBC de stap niet gezet hebben, zou ze het volume op de gereglementeerde spaarrekeningen hebben zien toenemen hebben tot 42,60 miljard euro, of een stijging van 7,3 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat ligt in lijn met wat andere banken maandag communiceren. Belfius noteerde een stijging met 7 procent, Crelan met 6 procent, Axa met 7,1 procent en marktleider BNP Paribas Fortis met 2 procent. De lage rentes weerhouden de Belg er dus niet van massaal geld op spaarboekjes op te potten.