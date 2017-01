Pechverhelpingsdienst VAB verwacht volgende week echte piek

Door: Dieter Lizen

Koning winter is in het land en dat leidde vanmorgen onder meer in Antwerpen tot spekgladde wegen en fietspaden. Voor de stadswegen gold code oranje, voor de fietspaden zelfs code rood. De strooidiensten waren 's nachts uitgerukt met 8 strooiwagens, maar regen maakte 's ochtends dat veel van die inspanningen werden weggevaagd door nieuwe ijzelplekken. De stad kreeg klachten via sociale media en bij de VAB kwamen 38 procent meer oproepen binnen. Vooral over startproblemen en in mindere mate ongevallen.