Vlaamse werkloosheid daalt 5,9%, maar er is ook minder goed nieuws

2/01/17 - 16u38 Bron: Belga

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). © belga.

Eind december 2016 telde Vlaanderen 5,9 procent minder werlkozen dan een jaar eender. In totaal is de werkloosheidsgraad in Vlaanderen in december gedaald naar 7,15 procent. Voor sommige groepen op de arbeidsmarkt blijft de werkloosheid echter op een hoog niveau. Zo "blijft de allochtone werkloosheid problematisch", geeft minister Muyters toe.

Vlaanderen telde eind december 215.562 werklozen: 5,9 procent minder dan een jaar eerder. "Het afgelopen jaar was de werkloosheid elke maand lager dan in 2015. 2016 was een goed jaar voor de Vlaamse arbeidsmarkt", juicht minister Muyters de cijfers toe. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen is in december gedaald naar 7,15 procent. Lees ook 29% van langdurig zieken weer aan het werk na VDAB-begeleiding

Grote algemene daling, nauwelijks daling allochtone werklozen Sinds augustus 2015 daalt de werkloosheid in Vlaanderen maandelijks. De werkloosheid daalde in december bovendien in alle leeftijdscategorie√ęn. De jeugdwerkloosheid (-25 jaar) daalt met 5,9 procent, in de middenleeftijdsgroep (25-50 jaar) met 6,1 procent en bij 50-plussers is er een daling met 5,4 procent. De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen dalen zelfs met respectievelijk 7,9 en 8,2 procent. Alleen bij de 60-plussers is er nog sprake van een stijging (+ 10 procent) van de werkloosheid, te wijten aan de regels rond de langere beschikbaarheid.



Al is de daling niet bij iedereen zo spectaculair. Zo bedroeg de daling van het aantal allochtone werklozen amper 0,1 procent, of van 59.674 eind 2015 naar 59.587 eind 2016. Die erg geringe daling steekt erg af tegen de daling met 7,9 procent bij autochtone werklozen.



De hoge werkloosheid bij allochtonen is al jaren problematisch, erkent men bij Muyters. Aan de basis ligt een combinatie van factoren: "Taal, cultuur, maar ook discriminatie". Toch is Muyters geen voorstander van anoniem solliciteren. "Dat verlegt de discriminatie uiteindelijk naar een ander moment", aldus woordvoerder Thomas Pollet. Ook aan een aparte doelgroepenkorting wordt niet dacht. "Dat is jaren gebeurd en heeft niet gewerkt."