December maakt 'rampjaar' Atomium goed

2/01/17 - 15u40 Bron: Belga

Het Atomium heeft in 2016 430.774 bezoekers over de vloer gekregen. Dat zijn er bijna 200.000 minder dan in 2015, toen 622.396 bezoekers het Brusselse monument bezochten. De lagere cijfers zijn een rechtstreeks gevolg van de terreuraanslagen in België en Europa.

Sinds de aanslagen in België op 22 maart kelderden de bezoekerscijfers van het Atomium. De maand april, meteen na de aanslagen, was het dieptepunt. Toen kwamen er 60 procent ofwel 37.000 bezoekers minder over de vloer.



Voor de zomer werd gehoopt op een herstel, maar toch lag het verlies in juli en augustus nog op 30 procent. In aantallen kwamen er in juli zo'n 20.000 en in augustus zo'n 25.000 bezoekers minder naar het Atomium tegenover 2015.



Toch sluit het monument het jaar enigszins positief af. De maand december was een uitstekende maand met 43.445 bezoekers. In december 2015, na de lockdown, bezochten 33.329 mensen het Atomium.



"Het is de vierde beste maand december sinds de heropening in 2006. Alleen in 2006 deden we beter, en in 2013 en 2014", luidt het bij het Atomium. Dat goede cijfer dankt het mede aan de nieuwe tijdelijke tentoonstelling 'Sabena. Reizen in stijl'.



Door de reserve die de afgelopen jaren is aangelegd, blijven de financiële gevolgen beperkt.