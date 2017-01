Tientallen branden sluiten dodelijk 2016 af: dubbel zoveel doden dan jaar voordien

Ken Standaert

Het afgelopen jaar 2016 vielen er in Vlaanderen dubbel zoveel doden bij woningbranden dan het jaar voordien. Over heel het land vielen er in 2016 liefst 78 branddoden, een absoluut record. Ook in de nacht van oud op nieuw waren er nog tientallen branden. In het Waalse Froidchapelle viel daarbij nog een dode. Een triest overzicht.

Verschillende brandweerkorpsen hebben in de eerste nacht van het jaar ook hun eerste branden moet blussen. In Schaarbeek ging een brasserie in vlammen op, in Testelt brandde een chalet volledig uit en in Haaltert is een appartement onbewoonbaar na een brand. Ook in Lichtervelde, Nieuwerkerken en Wijnegem moest de brandweer uitrukken.



Over de taalgrens in Froidchapelle kostte een brand gevolgd een explosie het leven aan een veertiger en zijn hond. De man had kort voor middernacht zelf nog de brandweer gealarmeerd, maar nadien ontploften enkele glasflessen bij zijn chalet. Lees ook Rookmelders vanaf 2020 in alle woningen verplicht

Dubbel zoveel doden in Vlaanderen Daarmee vielen er in 2016 78 branddoden, een absoluut record. "Vooral in Vlaanderen deden we het met 46 slachtoffers slecht", vertelt brandpreventieadviseur bij Brandweer Vlaanderen Tim Renders. "Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar (22 red.). In Brussel vielen er slechts 4 slachtoffers, in Wallonië 28."

"Grotere en betere sensibilisering nodig" De Vlaamse regeringspartijen dienden vlak voor Kerstmis een decreet in om tegen 2020 in elke Vlaamse woning rookmeldersverplicht te maken. "Een mooi voornemen, maar het decreet blijft nog vrij vaag over de exacte uitwerking ervan", zegt Renders. "Hoeveel rookmelders, waar te plaatsen en de levensduur van de batterij? Dat staat er allemaal niet in."



Een overzicht van alle dodelijke woningbranden in ons land in 2016. Klik op een icoontje voor meer informatie (lees verder onder de kaart):