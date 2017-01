Rouwregister voor Belgisch slachtoffer aanslag Istanboel

Door: redactie

2/01/17 - 13u33

De 23-jarige Kerim A. woonde in Houthalen-Helchteren. © Screenshot VTM.

houthalen-helchteren De Limburgse gemeente Houthalen-Helchteren gaat een rouwregister openen voor de twintiger die in de nacht van zaterdag op zondag werd doodgeschoten in nachtclub Reina, in Istanboel. De jongeman met Belgisch-Turkse nationaliteit vierde Nieuwjaar in Turkije.