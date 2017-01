Wilde achtervolging eindigt aan Belgische grens

Bewerkt door: Fien Tondeleir

bergen-op-zoom De Nederlandse politie heeft deze ochtend rond 10.40 uur lange tijd een auto achtervolgd die niet wilde stoppen. De automobilist werd uiteindelijk de berm ingereden op de grens met België. Verkeer van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen kan de A4 en A12 beter mijden, de grensovergang aan de snelweg is momenteel dicht voor sporenonderzoek.

De achtervolging begon al rond 10.00 uur op de A29 bij Willemstad, Nederland, nadat de politie meldingen had gekregen over het rijgedrag van de bestuurder. Die weigerde echter te stoppen, waarna de politie hem volgde via de A59 en de A4. Ook een politiehelikopter werd ingezet.



De automobilist weigerde gehoor te geven aan de diverse stoptekens die hem werden gegeven. Vier politieauto's probeerden de man in te sluiten en klem te rijden, maar dat lukte niet. Uiteindelijk besloot de politie de automobilist tot stoppen te dwingen. Een politievoertuig duwde de wagen de berm in, waarna de auto in de sloot belandde.



Bij de achtervolging raakten verschillende politievoertuigen beschadigd. De bestuurder van de auto kon worden aangehouden en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of het om een auto met Belgisch of Nederlands kenteken gaat.



Wie van Bergen-Op-Zoom naar Antwerpen wil, kan beter omrijden. De autosnelweg is gedeeltelijk afgesloten.