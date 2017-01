Door: Chris Verboven

2/01/17 - 11u58 Bron: Eigen berichtgeving

© anp.

Een 43-jarige man uit Geel is gisteren, zondagnamiddag, om het leven gekomen toen hij de Meerhoutseweg in Meerhout wilde oversteken. Rond 18 uur stak het slachtoffer met nog een tweede persoon de straat over. Om een nog onbekende reden werd een van hen door een wagen gegrepen. De veertiger overleefde de klap niet. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond. Het parket stelde ondertussen een verkeersdeskundige aan om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken.