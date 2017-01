Politieman klist gewelddadige overvaller op weg naar huis

Door: redactie

2/01/17 - 11u29 Bron: Belga

Een politie-inspecteur van de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene heeft zaterdagochtend na zijn dienst nog een gewelddadige straatovervaller op heterdaad kunnen betrappen en arresteren. De man had, samen met enkele kompanen, een voorbijganger overvallen en in elkaar geslagen. Dat meldt het Brusselse parket vandaag.

De politie-inspecteur liep zaterdagochtend omstreeks 07.00 uur door de Grétrystraat naar huis toen hij kreten hoorde. Even verderop zag hij hoe verschillende personen rond een man stonden die op de grond lag, terwijl één van hen de man in het gezicht schopte. De inspecteur stapte op het groepje af terwijl hij zijn collega's verwittigde. De verdachten gingen vervolgens op de loop en de inspecteur zette de achtervolging in op de man die de trappen had uitgedeeld. Samen met enkele toegesnelde collega's kon hij die op de Anspachlaan inrekenen.



De man was in het bezit van een rode vest, die van het slachtoffer afkomstig bleek. Het slachtoffer herkende zijn overvaller ook formeel. De 20-jarige verdachte gaf toe dat hij slagen had toegediend, maar betwistte de diefstal. Hij kreeg een rechtstreekse dagvaarding.