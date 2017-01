Door: redactie

2/01/17 - 10u20 Bron: Belga

Bij een verkeersongeval in Dinant is gisteren een zeventiger die met de motorfiets reed om het leven gekomen. De man werd aangereden door een auto, zo meldt het parket van Namen. De bestuurder vluchtte weg. Er is een onderzoek gestart om de verantwoordelijke te identificeren.