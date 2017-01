Geen verrassing: we staan weer langer in de file

Door: redactie

2/01/17 - 10u32 Bron: Belga

Op de ochtend van 16 november stond er 276 kilometer file op de Vlaamse snelwegen, meteen de zwaarste ochtendspits van 2016. © Baert Marc.

De files op de Vlaamse snelwegen zijn het voorbije jaar opnieuw langer geworden: 141 kilometer op een gewone werkdag, tegenover 136 kilometer in 2015. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Ook de filezwaarte steeg fors ten opzichte van het jaar voordien, met liefst 40 procent. De files zijn dus hardnekkiger geworden en lossen minder snel op.

Het is nog even wachten op het lijvige jaarverslag van het Vlaams Verkeerscentrum, maar woordvoerder Peter Bruyninckx laat wel al weten dat het verkeer op het Vlaamse snelwegennet - dat eigenlijk al verzadigd is - de voorbije jaren is blijven toenemen. Bovendien zijn er 'structurele files' bijgekomen op plaatsen waar er vroeger nooit problemen waren.



De files worden ook een pak zwaarder, zeker wanneer de verkeershinder en ongevallen veroorzaakt worden door het slechte weer. Zo was de zwaarste ochtendspits vorig jaar, die van 16 november met maar liefst 276 kilometer file, te wijten aan fel regenweer. De zwaarste avondspits was die van 4 mei, toen de start van een mooi Hemelvaartweekend ervoor zorgde dat veel vakantiegangers de weg opgingen en er ook heel wat ongevallen gebeurden.



Tot slot geeft het Verkeerscentrum ook al mee dat de filelengte en filezwaarte in de regio Brussel vorig jaar ongeveer stabiel gebleven zijn, terwijl die in de regio Antwerpen stevig toegenomen zijn. Daar steeg de filezwaarte zelfs met zowat de helft ten opzichte van 2012.