Tijsmanstunnel volledig versperd door ongeval

2/01/17 - 10u02

In het Antwerpse havengebied is de Tijsmanstunnel (R2) sinds 8.45 uur volledig afgesloten richting Beveren na een ongeval. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

#R2 - Ring Antwerpen Beveren (E34/N49) ter hoogte van Tijsmanstunnel Ongeval, Tunnel versperd sinds 02/01/2017 08:41 — Touring Mobilis NL (@t_mobilis_nl) Mon Jan 02 00:00:00 MET 2017

Een personenwagen is er dwars over de weg komen te staan, mogelijk door gladheid of een aanrijding, en moet worden getakeld. Het verkeer op de R2 moet de snelweg verlaten aan uitrit 11 (Zandvliet) of 16 (Ekeren) om vervolgens via een bovengrondse omleiding bij oprit 12 (Lillo) er opnieuw op te kunnen.



Aangezien er een file staat en de omleidingsroute vertraging veroorzaakt, raadt het Verkeerscentrum aan om over langere afstand vanop de A12 vanuit Nederland richting Gent voor de R1 via de Kennedytunnel te kiezen.