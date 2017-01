Trein ontspoord in Vorst nadat hij zonder machinist vertrok

Door: redactie

Een trein is vanochtend om 5.10 uur vanzelf vertrokken vanuit de parkeerplaats in Vorst zonder machinist of begeleider. Het stel is na 500 meter ontspoord en stond in een hoek van 45 graden op de sporen. Wat had kunnen uitdraaien op een grote ramp, is gelukkig goed afgelopen omdat er geen passagiers aan boord waren, dat meldt het Nieuwsblad vanochtend.