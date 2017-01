Jonge mama al sinds vrijdag vermist: "Ongerust om baby'tje bij deze vrieskou"

Door: redactie

2/01/17 - 07u47 Bron: Eigen berichtgeving

© Child Focus.

Ook al vertrok Niky Soete (18) vrijdag zelf met haar drie maanden oude dochtertje Meryem, toch vragen Child Focus en het gerecht uit te kijken naar de tienermoeder en haar baby. "Sla alarm als je hen ziet", zegt Dirk Depover van Child Focus. "Vooral over haar dochtertje zijn we ontzettend bezorgd bij deze vrieskou."

Niemand lijkt te weten waar de jonge moeder uit Oostduinkerke zich met haar drie maanden oude baby bevindt. "Ze is vrijdagavond thuis vertrokken", vertelt Dirk Depover. Waarheen en hoe de vrouw zich verplaatst, is onduidelijk. "Omdat Niky meerderjarig is en we weinig aanknopingspunten hebben, zijn er voorlopig nog geen zoekacties gestart. Ze kan op dit moment al op heel wat plaatsen geraakt zijn per auto of per trein."



Toch trekt Child Focus aan de alarmbel. "Als iemand haar en haar dochtertje ergens opmerkt, willen we dat graag weten", klinkt het. "Vandaar dat we haar foto en die van Meryem verspreiden. Met de huidige vriestemperaturen willen we voorkomen dat het baby'tje iets zou overkomen. Zij is onze grootste bezorgdheid."



Het parket van Veurne bevestigt het opsporingsonderzoek, maar onderstreept dat er geen aanwijzingen zijn dat de moeder of het kind gevaar lopen. "Beiden zijn nog altijd niet teruggevonden", klonk het gisteravond laat. "Uit de informatie die we nu hebben, wijst ook niets erop dat de moeder haar dochtertje iets wil aandoen."