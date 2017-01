Villa van Danny Vanhamel in lichterlaaie

Door: redactie

Afgelopen nacht rond 1.30 uur is er een zware brand uitgebroken in de villa van Danny Vanhamel in Lummen. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis en verbleven in het buitenland. Maandag zouden ze terugkeren. Het waren de buren die plots knallen hoorden en uit hun slaap werden gewekt.

Alles stond toen al in lichterlaaie. De brandweer snelde ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de villa volledig verloren was. Over de omstandigheden bestond afgelopen nacht nog geen onduidelijkheid. Pottenkijkers werden door de politie op afstand gehouden en de straat is in beide richtingen afgezet. Rond 2.30 uur was het vuur weer onder controle.



Ontvoering

Vanhamel is zelf geen onbeschreven figuur. Hij zat van 1992 tot 2005 een gevangenisstraf uit voor de ontvoering op Anthony de Clerck in 1992. De Clerck - toen een 11-jarig kind- werd op 4 februari 1992 ontvoerd toen hij naar school werd gebracht. Nadat de steenrijke familie De Clerck meer dan 6,2 miljoen euro betaald had, werd het kind na meer dan een maand vrijgelaten.



Hoofdverdachten Jozef Peeters en Danny Vanhamel werden al snel gevat en uiteindelijk veroordeeld tot levenslange dwangarbeid.