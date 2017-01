Alle ambtenaren in tweede klasse (ook die met universitair diploma)

ISOLDE VAN DEN EYNDE

2/01/17 - 05u30

Minister Steven Vandeput © photo news.

U bent een ambtenaar met een universitair diploma? Dan mag u in eerste klasse sporen. Heeft u geen unief gedaan, dan moet u zich tevredenstellen met tweede klasse. Althans, zo zijn de regels nu. Maar minister Vandeput maakt er komaf mee: straks reizen alle ambtenaren in tweede klasse.

Liefst 33 koninklijke besluiten (KB's) regelen de toelagen en premies voor federale ambtenaren. "Sommige dateren uit het begin van de jaren 60", zegt Steven Vandeput (N-VA), naast Defensie ook bevoegd voor Ambtenarenzaken. Aan die jungle maakt de minister nu een einde.



Een gemeenschappelijk kader

"Er komt één gemeenschappelijk kader voor alle ambtenaren." Eén van de regels waaraan hij morrelt, is het KB dat de dienstreizen voor ambtenaren vastlegt. Personeelsleden met een universitair diploma mogen in eerste klasse rijden, terwijl de anderen op tweede klasse aangewezen zijn. "Dat is toch niet meer van deze tijd? Vanaf nu boeken we gewoon standaard tweede klasse."



Ook de toelagen en vergoedingen worden gelijkgetrokken. Zo krijgt een leidinggevende zonder diploma op dit moment een premie van 500 euro per jaar, tegenover 1.000 euro voor zijn gediplomeerde collega's. Dat wordt straks 1.000 euro voor iedereen. "Deze discriminaties stoorden me al langer", zegt Vandeput, die ook de fietsvergoeding uitbreidt naar e-bikes en verhoogt van 20 tot 22 cent per kilometer.