Nieuwjaarsfeestje in Brazilië: 12 doden

Door: redactie

1/01/17 - 22u07 Bron: vtmnieuws.be

video

In Brazilië heeft een man tijdens een privé nieuwjaarsfeestje elf mensen doodgeschoten en daarna de hand aan zichzelf geslagen. De ex-vrouw en het kind van de aanvaller bevinden zich onder de slachtoffers van het bloedbad in Campinas in de deelstaat São Paulo. Dat meldde het staatspersagentschap Brasil zondag. De man stormde na middernacht op het feest binnen en opende het vuur op de gasten. Drie mensen overleefden de schietpartij. Volgens de krant Folha de São Paulo gaat de politie uit van een passioneel drama.