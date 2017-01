Door: redactie

1/01/17 - 23u20 Bron: vtmnieuws.be

video

Eén jaar nadat Sven Nys voor het laatst startte in zijn eigen Grote Prijs, stond er op Nieuwjaarsdag toch nog een Nys aan de start. Zoon Thibau werd knap vierde in Baal. "Alsof het zo is uitgerekend is, maar dat is niet zo", aldus vader Sven.